ಟಿಎಂಸಿಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಸದನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಲೆಗೆ ಗಾಯ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಸದನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಸದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 31, 2026 at 4:45 PM IST
ಹೂಗ್ಲಿ(ಪಶ್ಚಿಮಮ ಬಂಗಾಳ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್(TMC) ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಸಂಸದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿಎಂಸಿಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಸದನ ಮೇಲೂ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಎಂಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂಡೀತಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಅವಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟಿಎಂಸಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧಾವಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು.
ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ "ಚೋರ್, ಚೋರ್" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಕಲ್ಲಿನ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. "ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿದ 10 ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ; ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಂಗಾಳದ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ: ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ: "ನೀವು ಬಯಸಿದ 'ಬದಲಾವಣೆ' ಇದೇನಾ? ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ - ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಿ. ಈ ತಂತ್ರಗಳು ಸಮಿಕ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಕೂಸು. ತೃಣಮೂಲ ಪಕ್ಷ ಇರುವವರೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್-ಇನ್-ಚಾರ್ಜ್ (ಐಸಿ) ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಬಿಜೆಪಿ: ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
