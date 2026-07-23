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ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸರಿಯಲ್ಲ: ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್​

ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್​​ನ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು 33ನೇ ಆಸಿಯಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೇದಿಕೆ (ಎಆರ್‌ಎಫ್) ಸಚಿವರ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್​. ಜೈಶಂಕರ್ ಭಾಗಿಯಾದರು.

EAM JAISHANKAR
ಆಸಿಯಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೇದಿಕೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್. (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 1:13 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್​​ನ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ 33ನೇ ಆಸಿಯಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೇದಿಕೆ (ಎಆರ್‌ಎಫ್) ಸಚಿವರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

"ಮನಿಲಾ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, ಅದರ ಐದು ಸ್ತಂಭಗಳು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಸ್‌ಒಪಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ವಿಪತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಮೈಕಾದಲ್ಲಿನ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಭೂಕಂಪಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತವು ನೆರವಿನ ಹಸ್ತಚಾಚಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉಗ್ರವಾದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತೆ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತವು ಮಲೇಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹದ ಕುರಿತು ASEAN ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ, ತಜ್ಞರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪಿನ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಡಲ ಡೊಮೇನ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಪಕ್ರಮ, ಉತ್ತರ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ, ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡಲ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಸರಣ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಎಐನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಜೈಶಂಕರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಜೈಶಂಕರ್​, "ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ UNCLOS 1982 ರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಣೆಯಿರುವ ಗಣನೀಯ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವ ಸಿಒಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಚೀನಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಬ್ರೂನಿ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್‌ಗಳು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದು ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

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TAGGED:

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್
MERCHANT SHIPS
INTERNATIONAL WATERS WAY
ASEAN REGIONAL FORUM
EAM JAISHANKAR

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