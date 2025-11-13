ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ATS ಶೋಧ: ಡಾ.ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸಿನ್ ವಿಷ ತಯಾರಿಕಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ವಶಕ್ಕೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಎಟಿಎಸ್ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಹಲವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 2:16 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಚು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುಜರಾತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಟಿಎಸ್) ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರದ ಫೋರ್ಟ್ವ್ಯೂ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಐವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಡಾ.ಅಹ್ಮದ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಸೈಯದ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪರಿಚಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ರಿಸಿನ್ ವಿಷ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಯಂತ್ರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ನಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥವಾದ ರಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎಟಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶೋಧದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಲವೆಡೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ: ಸಂಚು ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಆಜಾದ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಹೈಲ್ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮನೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯು ಕುರಿತಂತೆ ಈವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗುಂಪು ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಇದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್ ಶಂಕಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮುತ್ತಿನನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
