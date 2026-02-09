ETV Bharat / bharat

ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂತು 23 ಕೋಟಿ ರೂ. ದುಬಾರಿ ಕೋಣ: ಈ ಕುಬೇರನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಹರಿಯಾಣದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕೋಣವೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಕುಬೇರ್ ಕೋಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾಲೀಕ (ETV Bharat)
February 9, 2026

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ (ಹರಿಯಾಣ): ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 23 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಕೋಣ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತ್ರೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ದುಬಾರಿ ಕೋಣವೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

ಫತೇಹಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಂದ ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಕುಬೇರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ ಈ ಕೋಣ, ತನ್ನ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿಂದಲೂ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕುಬೇರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 20 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕ ವಿಕಾಸ್.

ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಕುಬೇರ್ ಕೋಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾಲೀಕ (ETV Bharat)

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪುಷ್ಕರ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೋಣ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹೋರಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅದರ ಬೆಲೆ 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕುಬೇರ್ ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬರು, ಇಟಲಿಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಆ ಹೋರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 21 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ಬಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕುಬೇರ್‌ನ ಈ ಹಿಂದೆ 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಕಾಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಕುಬೇರ್ ಕೋಣ (ETV Bharat)

ವೀರ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ: ಕುಬೇರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ಕುಬೇರ್‌ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕುಬೇರ್‌ನ ವೀರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಡೋಸ್‌ಗೆ 500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ ಇದರಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಕುಬೇರ್ ಕೋಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾಲೀಕ (ETV Bharat)

ಕುಬೇರನಿಂದ 3ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರುಗಳ ಜನನ: ಕುಬೇರ್ ತನಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕುಬೇರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಫೋನ್​ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ವೀರ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರುಗಳು ಜನಿಸಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಕಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಬೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ: ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಗೂಳಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದ್ದಾಗಿದೆ. 8 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 5 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿದೆ. ಕುಬೇರ್‌ನ ವಂಶಾವಳಿಯು ಅವನ ಬೆಲೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಬೇರನ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ ಖಲಿ, ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 23 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಳು.

ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಕುಬೇರ್ ಕೋಣ (ETV Bharat)

ಕುಬೇರನಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರಗಳಾವವು ಎಂದರೆ: ಕಡಲೆಕಾಳು ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ 250 ಗ್ರಾಂ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ 7 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರಸ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಕಾಸ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

