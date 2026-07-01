ಆಟ- ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪಣ; 2.5 ಲಕ್ಷ ಬೀಜ ನೆಟ್ಟು ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 12ರ ಬಾಲಕಿ!
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ನಾಶವು ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಕೆ ತೊಟ್ಟಿರುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : July 1, 2026 at 1:55 PM IST
ಮಲ್ಯಾಲ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): 12ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಓರಗೆಯವರೊಂದಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ- ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ಪರಿಸರವಾದಿ ವನಜೀವಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತಗೊಂಡು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಹಸಿರು ಚಳವಳಿಯ ಯುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾಳೆ.
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದ್ದೇನಪಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಂದೆ ಕೂಡ ಕಾಡುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಆಕೆಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಗುನುಗುಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಲೇ ಆಕೆ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಲೇ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಕೆಯ ರಜೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವ ಸರ್ಮಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ತಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಕುರಿತು ಕೊಂಡಗಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹರಡುವಾಗ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಮಾತಿಗಿಳಿದರು. ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹರಡಿದ್ದು, ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಈ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬಳೇ ಸುಮಾರು 15,000 ಬೀಜದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುತ್ತಲಾಗುವುದು. ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂದರೆ, ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಟಿದ್ದಾರೆ. ವಜಜೀವಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದಲೂ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ನಾನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನನ್ನದೇ ಅರಣ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದೆ ಅಂತಾರೆ 12ರ ಬಾಲಕಿ.
ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ವನಜೀವಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ 12,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತಂತೆ, ಈ ಅನುಭವವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜದ ಉಂಡೆಯೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಬಂಜರು ಭೂಮಿಗಳು ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಬಾಲಕಿ.
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಅಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯನಾಶವು ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಕೆ ತೊಟ್ಟಿರುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
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