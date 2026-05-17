ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನ; ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು

ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ತೊರೆದಿರುವ ಪಂಡಿತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಂದ ಕಿಶೋರ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ಅವರಿಗೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ANNUAL TEMPLE GATHERING of Kashmiri Pandits
ನಂದ ಕಿಶೋರ್​ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಂಡಿತರು (ETV Bharat)
Published : May 17, 2026 at 6:56 PM IST

ಬಂಡಿಪೋರಾ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಬಂಡಿಪೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಂಬಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 'ಸಂಬ್ಲಿ ಮಾವಾಸ್ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮಾಗಮ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಇಂದೂ ಕನ್ವಾಲ್ ಚಿಬ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಡಿಪೋರಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಂಡಿತರ ಸಮಾಗಮ (ETV Bharat)

"ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೂಟಗಳು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಕೂಡ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತ ಸುನಿಲ್ ಕೌಲ್ ಹೇಳಿದರು. "ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾವನೆ. ಹಳೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೂಟವು ಕಾಶ್ಮೀರದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಂಬಲ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ: ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಪಂಡಿತರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಥರ್ ಮೆಹ್ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮರಳುವಿಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಹ್ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದೆವು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ ಹತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಣಿವೆಯಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋದವು. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬವು ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ, ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.

