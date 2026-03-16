ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ 90ರ ಹರೆಯದ ಅನುಭವಿ ರೈತ
ಕಾಟಾ ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 90ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 16, 2026 at 1:33 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 1:40 PM IST
ಪ್ರತಿಪಡು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೈತನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಕುಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸಾಗುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಟಾ ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಜೀವನೋಪಾಯವಲ್ಲ; ಏಳು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಅವರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವ ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್, ಇದು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗಿನ ಜೀವಮಾನದ ಬಂಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಪಾಡು ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟ್ಟಿಪಾಡು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್ ಅವರು 1936ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು.
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ತಂಬಾಕು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಸಾಹಸವು ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವರು ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು.
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್ ಅವರು ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ರೈತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಚಾರ್ಯ ಎನ್. ಜಿ. ರಂಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಭತ್ತ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಉದ್ದು, ಬಂಗಾಳ ಬೇಳೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
2015ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಬಂತು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳತ್ತ ಹೊರಳಿದರು. ಇಂದು ತಮ್ಮ 90ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ಟೊಮೆಟೊ, ಬೀನ್ಸ್, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಾಗಲಕಾಯಿಗಳಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಗೆ ಆರು ಸೆಂಟ್ಸ್ ಭೂಮಿ ದಾನ : ಕೃಷಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಆರು ಸೆಂಟ್ಸ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ವೃದ್ಧ ರೈತ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸಂಕೇತ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಇಡ್ಲಿಗಳ ಸರಳ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಊಟವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಾಗ, 'ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಂದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತನ್ನ ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
