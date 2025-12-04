ಪಿಂಚಣಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮರ ಬೆಳೆಸುವ 'ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್': 3 ದಶಕಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಅರಸಿ ಬಂತು 'ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧು ಪ್ರಶಸ್ತಿ'
ಒಡಿಶಾದ ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಧನೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕಳೆದ 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಸಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ 'ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧು ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
Published : December 4, 2025 at 2:18 PM IST
ಕೇಂದ್ರಪಾರ(ಒಡಿಶಾ): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಮರಗಳ ಮಾತೆ, ಶತಾಯುಷಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ಹಸಿರನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಂತೆಯೇ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಬರುವ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಯ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮರಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರಪಾರದ ನಿಕಿರಾಯ್ ಪಾಟ್ನಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ 85 ವರ್ಷದ ಧನೇಶ್ವರ ಬಾರಿಕ್ ಅವರು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಸಲಿಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾವು ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದವರೆಗೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಧ್ಯೇಯ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.
ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 85 ವರ್ಷದ ಧನೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಯಾರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲದೇ, ನಿಕಿರೈ ಮತ್ತು ಕುತರಂಗ್ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮರಗಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮರಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬಳಕೆ: ಧನೇಶ್ವರ್ ಅವರದ್ದು ಬಡ ಕ್ಷೌರಿಕ ಕುಟುಂಬ. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹ, ಜನನ, ಮರಣ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಮಾಗಿದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ಸದ್ಯ ಅವರು 3,500 ರೂಪಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ತುಸು ಹಣ, ಧವಸಧಾನ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತುಸು ಹಣವನ್ನು ಮರಗಳ ಪೋಷಣೆಗೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಸಿ: 'ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್' ಧನೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮರಗಳು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜೀವ. ಅವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಶವವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಶಾಖವು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದೆವು. ಅಂದು ನಾನು ಮರ ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಸಿಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಟ್ಟೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ, ನಿಕಿರೈ ಕಾಲೇಜು ಚೌಕ್ನ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಿರುನಗೆ ಬೀರಿದರು.
ನಾನು ನಿಕಿರೈ ಮತ್ತು ಕುತರಂಗ್ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮರಗಳು, ಆಲದ ಮರಗಳು, ಅಶ್ವತ್ಥ, ಸೋಬಿ, ಪಲಾಶ್, ಆಡಂಬೂರ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಲೆಗಳು, ಬಿದಿರಿನ ಕಾವಲು, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧು ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಧನೇಶ್ವರ್ ಅವರ 3 ದಶಕಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿವೆ. ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ 'ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧು ಸಮ್ಮಾನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈಚೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಹು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಧನೇಶ್ವರ ಬಾರಿಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಮರಗಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಸಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮರಗಳು ಇಂದು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದರು.
ಮಾವನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸೊಸೆ: ಧನೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳನ್ನು ಮರಗಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೂವು ಆರಿಸಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿ, ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ, ತಾವು ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕುತರಂಗ್ನ ಸರಪಂಚ ಚಿರಂಜನ್ ಜೇನಾ ಅವರು, ಧನೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಸರವಾದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. "ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಸಿಗಳು, ಬಲೆಗಳು, ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.