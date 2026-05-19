73ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಮನೋವೈದ್ಯ ; ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ 89 ಪದವಿಗಳು!
ಖ್ಯಾತ ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ. ಕರ್ರಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತನ್ನ 73ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 19, 2026 at 1:23 PM IST
ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ. ಕರ್ರಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 73 ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉತ್ಸಾಹಿ, 'ತಾವು ಗಳಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪದವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 89ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ: ಶಿಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮೊದಲು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 73 ಪದವಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 16 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 89ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಅಪಾರ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ : '73ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಅಪಾರ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೂ 16 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಲಿದ್ದೇನೆ : ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 100ರ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 16 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಪದವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೆಂಚುರಿ ಮೀರಿಸಲಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ : ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು ಅವರ ನಿರಂತರ ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕುತೂಹಲ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
