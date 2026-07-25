60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಟ, ಬೋಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ದಾಖಲೆ: ದೇಶ-ವಿದೇಶ ಸೇರಿ 160 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ 67ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!
ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಜನರ ನಡುವೆ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 25, 2026 at 6:10 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ವಯಸ್ಸು 60 ದಾಟಿದರೆ ಸಾಕು, ಬಹುತೇಕರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ-ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಚಂದುಪಟ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವು ಪದಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗುದೆ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಜೀವನ: ''ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನಾ ಹಾದಿ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೀಗ 67 ವರ್ಷ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಕೊರೊನಾ ವೇಳೆ (ಜೂನ್ 2020) ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಾನು ಗಚಿಬೌಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಓಟ ಮತ್ತು ಚಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೂ ಓಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅಂದು ಶುರುವಾದ ಓಟ ಈಗಲೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರಣ ಮತ್ತು ಈಜು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು: ''ಓಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈಜು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಓಟದ ವೇಳೆ ಪಾದಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಓಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ 10K ಓಟ, ಅರ್ಧ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದೆ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಚಾರಣ ಮತ್ತು ಈಜುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 160 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವೆ'' ಎಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ: ''ಸಿಡ್ನಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನು 4 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ನಾನು, ಬೋಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೋಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 744 ಜನರಲ್ಲಿ, 65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 343ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನನ್ನದು. ನನ್ನ ಓಟ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆ. 3.8 ಕಿ.ಮೀ ಈಜು, 180 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು 42.2 ಕಿ.ಮೀ ಓಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
''ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು 5 ಕಿಮೀಗೆ 10 ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಒಂದೇ ವಿರಾಮದೊಂದಿಗೆ 42.2 ಕಿಮೀ ಓಡಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಪುಣೆಯಿಂದ ಬಾರಾಮತಿಯವರೆಗಿನ 100 ಕಿಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಓಟವನ್ನು 14 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ" ಎಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು: ''ಓಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ್ನು ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
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