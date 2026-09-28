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ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 'ವೋಲ್ಟ್-ಎಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಿದ 14ರ ಬಾಲಕ!

ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಸ್ವರಾಜ್ ಸತ್ಪತಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

SWARAJ SATPATHY
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಿದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 1:13 PM IST

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ಭವಾನಿಪಟ್ನಾ/ಭುವನೇಶ್ವರ(ಒಡಿಶಾ): 'ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ' (Generation Alpha) ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಸ್ವರಾಜ್ ಸತ್ಪತಿ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅವರು 'VOLT-X' (ವೋಲ್ಟ್-ಎಕ್ಸ್) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ, ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.

ಭವಾನಿಪಟ್ನಾದ ವಿಕಾಶ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವರಾಜ್, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. "ವಾಹನವೊಂದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು (ಸ್ಕ್ರಾಪ್) ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ, ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮೋಟಾರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದರು.

swaraj satpathy
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (ETV Bharat)

"ನಾನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. ವಾಹನವು ವಿದ್ಯುತ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕುರಿತಾದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು.

VOLT-X ವಾಹನವು 48-ವೋಲ್ಟ್, 800-ವ್ಯಾಟ್‌ನ ಬ್ರಶ್‌ಲೆಸ್ ಡಿಸಿ (BLDC) ಮೋಟಾರ್, 48-ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಇದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲದು, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

swaraj satpathy
ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಸತ್ಪತಿ (ETV Bharat)

ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವರಾಜ್ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಈ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ 'ಟೂ-ಸೀಟರ್' (ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ) ವಾಹನವು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವರಾಜ್ VOLT-X ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಸನಗಳ ವಾಹನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದು ದಿನ ಇಂತಹ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ವರಾಜ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇತರರು ತ್ಯಜಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. "ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸದೇ ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಲ್ಲವು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

swaraj satpathy
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಿದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸ್ವರಾಜ್ ಸತ್ಪತಿ (ETV Bharat)

"ನನಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರ ತಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಓದಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅವನು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಾಹನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

swaraj satpathy
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಿದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ (ETV Bharat)

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಆರತಿ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದರು. "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವನು 'VOLT-X' ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲೆಯು ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಶಾಲಾ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

SWARAJ SATPATHY
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಿದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ (ETV Bharat)

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