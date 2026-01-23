ETV Bharat / bharat

ಮಿಸ್​ ಮಾಡಬೇಡಿ!; ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾಣಬಹುದು ಚಂದ್ರ, ಶನಿ, ನೆಪ್ಚೂನ್​ನ ನಗುಮೊಗ

ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್​ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ ನಗುವ ಎಮೋಜಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.

astronomical-event-in-2026-moon-saturn-and-neptune-will-appear-very-close-to-each-other
ಚಂದ್ರ, ಶನಿ, ನೆಪ್ಚೂನ್​ (Astronomer Amar Pal Singh)
January 23, 2026

ಗೋರಖ್​ಪುರ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಆಗಸದಲ್ಲಿಂದು ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯದ ಘಟನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಪ್ಚೂನ್​ ಗ್ರಹ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನಗುಮುಖದ ಎಮೋಜಿಯಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಆಗಸದಲ್ಲಿಂದು ಸರಿಸುಮಾರು 4°21′ (ಡಿಗ್ರಿ-ನಿಮಿಷ). ನೆಪ್ಚೂನ್ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 3°49′ ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗೋರಖ್‌ಪುರದ ವೀರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಗ್ ತಾರಾಲಯದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಮರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಆಗಸದಲ್ಲಿ , ಚಂದ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ತ್ರಿವಳಿ ಸಂಯೋಗ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು, ಅದರ ಆಕಾರ ನಗುಮೊಗದಂತೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಇಂದು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕಾರದರಲಿದ್ದು, ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 26ರಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೌರವ್ಯೂಹದ 8ನೇ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನೆಪ್ಚೂನ್​ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದೂರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಲಕ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್​ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯದ ಘಟನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು: ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಶನಿಯು ಮೊದಲು ಗೋಚರಿಲಿದೆ, ನಂತರ ಮಸುಕಾದ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.30ರವರೆಗೆ ಈ ವಿಸ್ಮಯದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಶನಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಹಾದಿಯು ತ್ರಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಮರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ, ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಶನಿಯ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೆಪ್ಚೂನ್​ ಕಾಣಲು ದೂರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಬೈನಾಕ್ಯೂಲರ್​ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

