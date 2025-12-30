2026ರ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ: ನಾಸಾ ಮಾಜಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಕನ್ನಡತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ
2026ರ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣಕಾರರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
Published : December 30, 2025 at 5:35 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಮಾಜಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 22ರಿಂದ 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 300 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ 60 ವರ್ಷದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ, ಅನ್ವೇಷಣೆ, ನಾಯಕತ್ವ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದ ಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸಿ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ಎಫ್ನ ಹಿತೈಷಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಪೀಳಿಗೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಬುಕ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ಎಫ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ರವಿ ಡೀಸೀ ಹೇಳಿದರು.
ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 286 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ 1965ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19ರಂದು ಓಹಿಯೋದ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಗುಜರಾತ್ನ ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜುಲಾಸನ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1998 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾದಿಂದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರು ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಕೊಡುಗೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
2026ರ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣಕಾರರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಗುರ್ನಾ, ಓಲ್ಗಾ ಟೋಕಾರ್ಕ್ಜುಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ, ಕನ್ನಡತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್, ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಪೆಪ್ಸಿಕೋದ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಇಂದ್ರಾ ನೂಯಿ, ಕಲಾವಿದೆ ಚೆಯೆನ್ನೆ ಒಲಿವಿಯರ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅರವಿಂದ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರರಾದ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಯಬಾರಾ, ಪೆಗ್ಗಿ ಮೋಹನ್, ಶೋಭಾ ಡೇ ಮತ್ತು ಅಮಿಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ವಾಪಸಾದ ಬಳಿಕ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸುನೀತಾ, ಬುಚ್ ಆರೋಗ್ಯ?
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ರನ್ನು ರಿವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡ