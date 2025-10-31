ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
Published : October 31, 2025 at 1:57 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ 53ನೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವಿಗೇರಿರುವ ಇವರು ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್(FDR) ಹಾಗು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ, ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಮಾಲೀಕರು ಇವರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಂತೆ, ನ್ಯಾ.ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 4,11,22,395 ಮೌಲ್ಯದ 16 ಎಫ್ಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 1,92,24,317 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 15 ಎಫ್ಡಿ (ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬ) ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಇವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಸಮೇತ 1,96,98,377 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 6 ಎಫ್ಡಿ ಇದೆ.
ಚರಾಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನ್ಯಾ.ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿವೆ. ಮೂರು ದುಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೈ ಗಡಿಯಾರಗಳಿವೆ. ಪತ್ನಿ 1 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 6 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾ.ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು: ಚಂಡೀಗಢದ ಸೆಕ್ಟರ್ 10ರ ಕೆನಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಇದು ಪತ್ನಿ ಹಾಗು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಪಂಚಕುಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊಲ್ಪುರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 13.5 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಸುಶಾಂತ್ ಲೋಕ್-1ರಲ್ಲಿ 300 ಚದರ ಗಜ (2,700 ಚದರಡಿ) ಪ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದ ಸೆಕ್ಟರ್ 18-ಸಿಯಲ್ಲಿ 192 ಚದರ ಗಜ (1728 ಚದರಡಿ) ಮನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ದೆಹಲಿಯ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೈಲಾಶ್-Iರಲ್ಲಿ 285 ಚದರ ಗಜಗಳ (ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ) ಮನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ಡಿಎಲ್ಎಫ್-IIರಲ್ಲಿ 250 ಚದರ ಗಜಗಳ ಮನೆ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯಾ.ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಲಾ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಎಂಟು ಎಫ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34,22,347 ರೂ. ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಏಳು ಎಫ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25,20,665 ರೂ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾ.ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಹರಿಯಾಣದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರ ವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
