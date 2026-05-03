ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಥಳಪತಿ ವಿಜಯ್?
ಎಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 234 ಸದಸ್ಯ ಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಪತಿ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Published : May 3, 2026 at 9:11 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಆಡಳಿತರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ, ಎನ್ ಡಿಎ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಥಳಪತಿ ಜೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ 234 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಜೊಸೆಪ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಿ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಆಡಳಿತ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕೊಲತ್ತೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪುತ್ರ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಚೆಪಾಕ್ಕಾಂನ ತಿರುವಲ್ಲಿಕೇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಂಥಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಕೊಯಿಮತ್ತೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಓ ಪನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ಬೋಧಿನಾಯಕನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಡಿಎಂಕೆಯ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಡಿಎಂಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಅವರು ರಿಷಿವಂತ್ಯಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕೊಯಿಮತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವನತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ತಮಿಳಿಸಾಯಿ ಸೌಂದರ್ರಾಜನ್ ಅವರು ಮೈಲಾಪೊರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಎಲ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರು ಅವಿನಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಪಪರೀಕ್ಷಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ ಟಿಕೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸೀಮನ್ ಅವರು ಕರೈಕುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸದೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎನ್ ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿರುವ ಅವರು ಅವರು ಥಟ್ಟಾಂಚವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ - ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ.
