ನಾಳೆ ಅಸ್ಸೋಂ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸತತ 3ನೇ ಸಲ ಅಧಿಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​?

ಅಸ್ಸೋಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತದಾರರು ಯಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.

ASSAM ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026
ಅಸ್ಸೋಂ ಮತಗಟ್ಟೆ (ANI)
Published : May 3, 2026 at 6:16 PM IST

ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸೋಂ): ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ರಾಜ್ಯವಾದ ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ (ಸೋಮವಾರ) ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್​ಡಿಎ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ.

ಇತ್ತ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವನವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಮತದಾರರು ಯಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ 126 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 722 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 59 ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. 35 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 40 ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ರೂಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಕೊಕ್ರಜಾರ್, ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಹತ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್​ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (EVM) ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ (CAPF) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗಳಿಂದ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನುರಾಗ್ ಗೋಯೆಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಎಪಿಎಫ್ ದಳಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸರ 93 ದಳಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎಣಿಕೆಯ ದಿನದಂದು 85 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಳಗಳ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, 2.50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ. 85.96 ರಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. 722 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 99 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 90, ಎಐಯುಡಿಎಫ್ 30, ಎನ್‌ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಅಸ್ಸೋಂ ಗಣ ಪರಿಷತ್ (AGP) 26 ಮತ್ತು ಬೋಡೋ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ (BPF) 11 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ, ರೈಜೋರ್ ದಳ 13, ಅಸ್ಸೋಂ ಜಾತಿಯ ಪರಿಷತ್ 10, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) 3 ಮತ್ತು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿವೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಿಬರಲ್ (ಯುಪಿಪಿಎಲ್) ತಲಾ 18, ಟಿಎಂಸಿ 22, ಜೆಎಂಎಂ 16 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 258 ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲು 64 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ.

