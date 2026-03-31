ಅಸ್ಸೋಂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ; ಹೂಡಿಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ

ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 31 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Assam Polls: BJP Manifesto Promises Rs 5 Lakh Cr Investment, Protection of Indigenous People
ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ (X@nsitharamanoffc)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 12:43 PM IST

ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸೋಂ): ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಘನತೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹೂಡಿಕೆಯಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದೆ.

ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 31 ಭರವಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಮಿಯಾಸ್‌ಗಳಿಂದ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ತರುವುದು. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಾಧಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನು ನಾವು ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಶಕದ ಸಾಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಎಂದೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಯುವಕರು ಇದೀಗ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಸೋಂ 32ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಫ್​ಎಸ್​ಪಿಎಯಿಂದ ಬಳಲುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು.

ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೋವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಬಿತ್ರ ಮಾರ್ಗರಿಟಾ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್ ಸೈಕಿಯಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಜಯಂತ್ ಪಾಂಡಾ, ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಅಸ್ಸೋಂನ 126 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಸ್ಸೋಂಗೆ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತು ಎಂದಿದ್ದರು.

BJP MANIFESTO FOR ASSAM ASSEMBLY
ASSAM POLLS BJP MANIFESTO
BJPS SANKALP PATRA
ASSAM ASSEMBLY ELECTION
