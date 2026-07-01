ಬರೋಬ್ಬರಿ 55 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 37 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆಯಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು 55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 37 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ 32 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 1, 2026 at 5:14 PM IST
ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಗುವಾಹಟಿಯ ಖಾರ್ಘುಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 37 ಕೆಜಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಲತಾಶಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬನ್ಸೋಡೆ (32) ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಡಿಸಿಪಿ) ಶಾಂಭವಿ ಮಿಶ್ರಾ, 37 ಕೆಜಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಬಹುಶಃ ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಸುಮಾರು 37 ಕೆಜಿಯಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್: ಈ ಸರಕು ದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಪಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ದಂಧೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಭಾರತದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಆರೋಪಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು 80 ಸಾವಿರ ರೂ ಸಂಬಳ: ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು 80,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ಸೋಡೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 20 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆತನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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