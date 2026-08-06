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ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 95ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

ನುಮಲಿಗಢದಲ್ಲಿರುವ ಧನ್ಸಿರಿ (ಎಸ್) ನದಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Assam floods: Death toll rises to 95, 14 districts on high alert
ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 95ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ (ANI)
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By ANI

Published : August 6, 2026 at 7:04 AM IST

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ಗುವಾಹಟಿ,ಅಸ್ಸಾಂ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 95ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಪತ್ತು ವರದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (DRIMS) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯವು ಬಹು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳೆರಡನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ವರದಿಯಾದ ಆರು ಹೊಸ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ, ಐದು ಸಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ. - ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ ಮತ್ತು ಶಿವಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ತಲಾ ಎರಡು ಮತ್ತು ಗೋಲಾಘಾಟ್ ನಿಂದ ಒಂದು. ಮೋರಿಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಯಾಂಗ್ ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಉದಲ್ಗುರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ನುಮಲಿಗಢದಲ್ಲಿರುವ ಧನ್ಸಿರಿ (ಎಸ್) ನದಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋಲಾಘಾಟ್, ಲಖಿಂಪುರ, ಚರೈಡಿಯೊ, ಶಿವಸಾಗರ್, ಬಿಸ್ವನಾಥ್, ಧೇಮಾಜಿ, ಕಮ್ರೂಪ್ (ಎಂ), ಜೋರ್ಹತ್, ಸೋನಿತ್‌ಪುರ್, ತಿನ್ಸುಕಿಯಾ, ನಾಗಾಂವ್, ದರ್ರಾಂಗ್, ಕರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಉದಲ್ಗುರಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ.

563 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಮಾರು 1.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವಾಹದ ಅಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. DRIMS ವರದಿಗಳು ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಒಡ್ಡು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಐದು ಬ್ರಹ್ಮಜನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬಿಸ್ವನಾಥ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಂಗಲ್ಡೋಯಿಯಲ್ಲಿನ ದರ್ರಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ. ಚರೈಡಿಯೊದಲ್ಲಿ (ಚೋಳಪೋತರ್) ಉಕ್ಕಿನ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಉದಲ್ಗುರಿ (ತಾಂಗ್ಲಾ) ದ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ.

16,951 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶಾಲವಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಹ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಲುಗಿವೆ. 35,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಸುಮಾರು 8,500 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ.

ಗುವಾಹಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕಾಮರೂಪ, ಕಾಮರೂಪ (ಮ), ಮೋರಿಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಹತ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಗರ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ 734 ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 45 ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 12,356 ಮಂದಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DEATH TOLL RISES TO 95
HIGH ALERT 14 DISTRICTS
ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ
ASSAM FLOODS

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