ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 14 ಮಂದಿ ಸಾವು: ಇದುವರೆಗೂ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 61ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಕಾಮರೂಪ ಮತ್ತು ಕರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಸೇರಿ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 7.05 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರವಾಹದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : July 25, 2026 at 7:03 AM IST
ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 14 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 61ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ASDMA) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ASDMA ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ನೀಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವಾಹ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 14 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಚಾರೈಡಿಯೊ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಆರು ಶಿವಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಜೋರ್ಹತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದು, ಗೋಲಾಘಾಟ್, ಚಾರೈಡಿಯೊ, ದಿಬ್ರುಗಢ, ಹೊಜೈ, ನಾಗಾಂವ್, ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್, ಜೋರ್ಹತ್, ಧೇಮಾಜಿ, ಶಿವಸಾಗರ್, ಸೋನಿತ್ಪುರ, ಕಾಮರೂಪ ಮತ್ತು ಕರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಸೇರಿ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 7.05 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರವಾಹದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
3,48,555 ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ: ಶಿವಸಾಗರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, 3,48,555 ಜನರು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಚಾರೈಡಿಯೊ 1,88,404 ಜನರು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರ್ಹತ್ 1,26,793 ಜನರು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ASDMA ವರದಿಯು 856 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು 37 ಕಂದಾಯ ವಲಯಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು, 56,606 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶವು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನದಿ ತೀರದ 3.15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ 363 ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎಸ್ಡಿಎಂಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಹವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 17,107 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ (NDRF), ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ (SDRF) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ವಿವಿಧ ಜಲಾವೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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