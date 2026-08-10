ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 100ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಅಸ್ಸಾಂನ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿವೆ.
By ANI
Published : August 10, 2026 at 7:26 AM IST
ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 100ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ DRIMS ಅಸ್ಸಾಂ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹವು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 60 ಪುರುಷರು, 23 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 18 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 22 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾದರೆ, ಶಿವಸಾಗರ್ನಲ್ಲಿ 49 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಕರೀಮ್ಗಂಜ್ ನಲ್ಲಿ 9 ಗೋಲಾಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಧೇಮಾಜಿ, ನಾಗಾಂವ್, ಉದಲ್ಗುರಿ, ಸೋನಿತ್ಪುರ ಮತ್ತು ಕರ್ಬಿ ಅಂಗ್ಲಾಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರಿಹಾರ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಭಾನುವಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋರ್ಹತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 304 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.66 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವುನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ನಷ್ಟವೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಳೆ; ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಬೈತರಾಣಿ, ಸಲಾಂಡಿ, ಕಾನಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನದಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಸೋರ್, ಭದ್ರಕ್, ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಮತ್ತು ಜಾಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.
ಬಾಲಸೋರ್ನಲ್ಲಿ, ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದ ನಂತರ ಜಲಕಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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