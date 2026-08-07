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ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 97ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಇನ್ನೂ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ದುಸ್ತರ

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 97 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 1,68,701 ಜನರು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 14,382.26 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಿದೆ.

Assam Flood Updates: Death toll from floods in Assam has risen to 97,
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 97 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಇನ್ನೂ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ದುಸ್ತರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 9:24 AM IST

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ಗುವಾಹಟಿ: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರವಾಹ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಜನರು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, 39 ಕಂದಾಯ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು 481 ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ.

ಗೋಲಾಘಾಟ್, ಸಿಬ್ಸಾಗರ್, ಉದಲ್ಗುರಿ, ಕಾಮರೂಪ (ಮೆಟ್ರೋ), ಕಾಮರೂಪ, ನಾಗಾಂವ್, ದರಂಗ್, ಸೋನಿತ್ಪುರ್, ಹೊಜೈ, ಲಖಿಂಪುರ, ಬಿಶ್ವನಾಥ್, ಜೋರ್ಹತ್, ಚರೈಡಿಯೋ, ಕರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಧೇಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 6ರ ಗುರುವಾರ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವಾಹ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 97 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 1,68,701 ಜನರು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 14,382.26 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಿದೆ.

ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತವು 50 ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು 83 ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 133 ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10,111 ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, 35,596 ಜನರು ಶಿಬಿರಗಳ ಹೊರಗಿನ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಜಲ-ಹವಾಮಾನ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ 231 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2.39 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಜೀವಗಳ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಳುಗಿವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಬೆಳೆ ಭೂಮಿಗಳು ಮುಳುಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸವಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 97 ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ಸಾಂ 2023-24ರಲ್ಲಿ 65 ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ನಂತರ 2024-25ರಲ್ಲಿ 128 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ, ನಂತರ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, 2023-24ರಲ್ಲಿ 0.59 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, 2024-25ರಲ್ಲಿ 1.38 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2.39 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

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TAGGED:

ASSAM FLOOD UPDATES
FLOODS IN ASSAM
ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ
DEATH TOLL RISEN TO 97

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