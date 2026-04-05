ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಿಎಂ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : April 5, 2026 at 7:18 PM IST
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್(ಅಸ್ಸಾಂ): "ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಸಂಬದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ ಮತ್ತು ಗೋಲಾಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಮರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ನಗದು, 25 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
"ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಅಸ್ಸಾಂ ಅನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿಂಹಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶರ್ಮಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಜನರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವವು ಅಸ್ಸಾಂನ ಜನರಿಗಿಂತ ಆಯ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುಂಪುಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಅಸ್ಸಾಂನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
"ನಾವು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಏ.7ರ ಸಂಜೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಏ.9ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಬಿರುಸಿನ ಮತಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.
