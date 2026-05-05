ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿವರು!
ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ 39 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 48 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 5, 2026 at 7:58 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ , ಗುವಾಹಟಿ: ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಿನ್ನೆ(ಮೆ.4) ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 207 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಕೇವಲ 79 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 294 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದು, 293 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 39 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಐವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ 37 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 23 ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 15 ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ: ಮತಿಗರಾ - ನಕ್ಸಲ್ಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆನಂದಮಯ ಬರ್ಮನ್ 1,66,905 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಂಕರ ಮಾಲಕರ ಅವರನ್ನು 1,04,265 ಮತಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಟಾಪ್ 3 ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
|ಕ್ಷೇತ್ರ
|ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
|ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
|ಎದುರಾಳಿ
|ಮತಿಗರಾ-ನಕ್ಸಲ್ಬರಿ
|ಆನಂದಮಯ ಬರ್ಮನ್
|1,04,265
|ಟಿಎಂಸಿಯ ಶಂಕರ ಮಾಲಕರ
|ದಬ್ಗ್ರಾಮ್-ಫುಲ್ಬರಿ
|ಸಿಖಾ ಚಟರ್ಜಿ
|97,715
|ಟಿಎಂಸಿಯ ರಂಜನ್ ಸಿಲ್ ಶರ್ಮಾ
|ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಜಾರ್
|ಅಮ್ಲಾನ್ ಭಾದುರಿ
|93,784
|ಟಿಎಂಸಿಯ ಆಸಿಸ್ ಕುಂದು
ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
|ಕ್ಷೇತ್ರ
|ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
|ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
|ಎದುರಾಳಿ
|ರಾಜರಹತ್ ನ್ಯೂ ಟೌನ್
|ಪಿಯೂಷ್ ಕನೋಡಿಯಾ
|316
|ಟಿಎಂಸಿಯ ತಪಶ್ ಚಟರ್ಜಿ
|ಸತ್ಗಾಚಿಯಾ
|ಅಗ್ನಿಸ್ವರ್ ನಸ್ಕರ್
|401
|ಟಿಎಂಸಿಯ ಸೋಮಶ್ರೀ ಬೇತಾಳ
|ರೈನಾ
|ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರ
|834
|ಟಿಎಂಸಿಯ ಮಂದಿರಾ ದಲುಯಿ
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಟ್ಟು 15 ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಟಾಪ್ 3 ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
|ಕ್ಷೇತ್ರ
|ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
|ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
|ಎದುರಾಳಿ
|ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪುರ್ಬಾ
|MD ಬಹರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ
|91,954
|ಎಐಎಸ್ಎಫ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಸ್ಲಾಂ
|ಮೆಟಿಯಾಬ್ರೂಜ್
|ಅಬ್ದುಲ್ ಖಲೇಕ್ ಮೊಲ್ಲಾ
|87,879
|ಬಿಜೆಪಿಯ ವೀರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಗ್
|ಜಲ್ಬಕರ್
|ಎಂಡಿ ಗುಲಾಮ್ ರಬ್ಬಾನಿ
|83,790
|ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರಜಿತ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್
ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು:
|ಕ್ಷೇತ್ರ
|ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
|ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
|ಎದುರಾಳಿ
|ಹರಿರಾಮಪುರ
|ಬಿಪ್ಲಾಬ್ ಮಿತ್ರ
|1,986
|ಬಿಜೆಪಿಯ ದೇಬಬ್ರತಾ ಮಜುಂದರ್
|ಮಂದಿರ್ಬಜಾರ್
|ಜೋಯ್ದೇಬ್ ಹಾಲ್ಡರ್
|1,995
|ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೈಕ್
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 126 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ 102 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 82 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 48 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 32, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 12 ಮತ್ತು ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಓರ್ವ, ಅಸೋಂ ಗಣ ಪರಿಷತ್ನ ಇಬ್ಬರು, ರೈಜೋರ್ದಾಳ್ನ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಟಾಪ್ 3 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
|ಕ್ಷೇತ್ರ
|ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
|ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
|ಎದುರಾಳಿ
|ಜಲೇಶ್ವರ
|ಅಫ್ತಾಬ್ ಉದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ
|1,09,688
|ಎಐಯುಡಿಎಫ್ ಶೇಖ್ ಷಾ ಆಲಂ
|ಸಮಗುರಿ
|ತಂಜಿಲ್ ಹುಸೇನ್
|1,08,310
|ಬಿಜೆಪಿಯ ಅನಿಲ್ ಸೈಕಿಯಾ
|ಅಲ್ಗಾಪುರ-ಕತ್ಲಿಚೆರಾ
|ಜುಬೇರ್ ಅನಮ್ ಮಜುಂದಾರ್
|1,05,448
|ಎಜಿಪಿಯ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಲಸ್ಕರ್
ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಟಾಪ್ 3 ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
|ಕ್ಷೇತ್ರ
|ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
|ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
|ಎದುರಾಳಿ
|ಲಖಿಪುರ
|ಕೌಶಿಕ್ ರೈ
|99,401
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂ. ಶಾಂತಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಘಾ
|ಜಾಗಿರೋಡ್
|ಪಿಜುಶ್ ಹಜಾರಿಕಾ
|93,584
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬುಬುಲ್ ದಾಸ್
|ಜಲುಕ್ಬರಿ
|ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ
|89,434
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಿದಿಶಾ ನಿಯೋಗ್
ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ:
|ಕ್ಷೇತ್ರ
|ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
|ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
|ಎದುರಾಳಿ
|ಹಜೋ-ಸುಲ್ಕುಚಿ
|ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ದಾಸ್
|724
|ನಂದಿತಾ ದಾಸ್
