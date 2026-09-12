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ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಭಾರತ್​ ಮಂಟಪ​ ಆಯ್ಕೆ ಏಕೆ? ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಮಂಟಪವು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಸಭಾಂಗಣವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಶುತೋಷ್ ಝಾ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Asia's Largest Multipurpose Hall To State-Of-The-Art Tech And Digital Infra: Why Bharat Mandapam Was Chosen For BRICS Summit 2026
ಭಾರತ ಮಂಟಪ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 6:00 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ 'ಭಾರತ ಮಂಟಪ'ದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕೇವಲ ದೇಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ 'ಭಾರತ ಮಂಟಪ'ವನ್ನೇ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಈ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Asia's Largest Multipurpose Hall To State-Of-The-Art Tech And Digital Infra: Why Bharat Mandapam Was Chosen For BRICS Summit 2026
ಭಾರತ ಮಂಟಪ (ETV BHARAT)

ಭಾರತ ಮಂಟಪದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಭದ್ರತೆ, ಭವ್ಯತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಈ ಭಾರತ ಮಂಟಪ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಭಾರತ​ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ G20 ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಿ-20 ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಳವು ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

Asia's Largest Multipurpose Hall To State-Of-The-Art Tech And Digital Infra: Why Bharat Mandapam Was Chosen For BRICS Summit 2026
ಭಾರತ ಮಂಟಪ (ETV BHARAT)

ಭಾರತ ಮಂಟಪವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ಅಂಶಗಳಿವು..

ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಸಭಾಂಗಣ: ಭಾರತ ಮಂಟಪದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೇಂದ್ರ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಂಗಣವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಒಪೆರಾ ಹೌಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಥಳ'ವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಏಕಕಾಲಿಕ ಭಾಷಾಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಅತಿಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಒಳಾಂಗಣ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರ ದರ್ಜೆಯ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಭವ್ಯವಾದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ - ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ: ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಸುಮಾರು 3,000 ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 1,00,000 ಚದರ್​ ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ, ಕಂಬಗಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಭಾಂಗಣಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ; ಇವು 'ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್' (Bharat Innovates) ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮಂಟಪವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಡ್ರೋನ್-ನಿರೋಧಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವಿಐಪಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಭೂಗತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣವು 5,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೆಹಲಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಸಂದೇಶ: ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ ವಿವೇಕ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮಂಟಪವು ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಗಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ರಚನೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು.

ಇದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸ್ಥಳವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಏರುತ್ತಿರುವ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

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