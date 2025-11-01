ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ 400 ನಾಣ್ಯ, ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಣುಕು ಹೊರಕ್ಕೆ: ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ
ಪಂಜಾಬ್ನ ವೈದ್ಯ ಗಗನ್ದೀಪ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು 2015 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಹೋನ್ನತ ಸಾಧನೆಯು ಇದೀಗ, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಭಟಿಂಡಾ (ಪಂಜಾಬ್): ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉದರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಗಗನ್ದೀಪ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಇದೀಗ, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ 400 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಡಾ. ಗಗನ್ದೀಪ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನೆ: ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಸೆಲ್ ಚೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ. ಆತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ನುಂಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದೆವು. 8 ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ರಚಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆಹಾರ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ 138 ನಾಣ್ಯಗಳು, 173 ಉಗುರುಗಳು, 107 ಬುಲೆಟ್ ಶೆಲ್ಗಳು, ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು 5 ನಟ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ರೋಗಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒಟ್ಟು 16 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ಮೊದಲು: ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 350 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸದೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ರೂಪಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯೇ ಛಿದ್ರವಾಗುವ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ರೋಗಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
6 ತಿಂಗಳು ರೋಗಿ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ರೋಗಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆತನ ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಗೋಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
