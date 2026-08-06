E-20 ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಎಂದಿದ್ದ SIAM ವರದಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದೇಕೆ?: ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಇ-20 ಇಂಧನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 6, 2026 at 1:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ, ದೆಹಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಇ-20 (ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ) ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘ (ಎಸ್ಐಎಎಮ್) ನೀಡಿದ ವರದಿಯಂತೆ, ಇ-20 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಎಎಮ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ. ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ़ लिखा है कि E20 में बहुत ज़्यादा chloride और moisture है, जिससे आपकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। मोदी सरकार ने SIAM पर दबाव डालकर वो रिपोर्ट वापिस करवा दी। क्यों?— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 5, 2026
जब science और engineering कह रहे… pic.twitter.com/P3CFv3wW3V
ಎಸ್ಐಎಎಮ್ ವರದಿಯು ಇ-20 ಇಂಧನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ವಾಹನಗಳ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇಕೆ?: ಎಸ್ಐಎಎಮ್ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ವರದಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ನಿಖರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಎಸ್ಐಎಎಮ್ ತನ್ನ ವರದಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್ಐಎಎಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
U forced SIAM to withdraw their report. Typical Modi style. Gundagardi.— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 6, 2026
Modi ji never respected science, engg or research. He only serves his hidden agenda. Here, he is under pressure from Trump to buy ethanol from US. Unable to withstand that pressure, he is bulldozing ethanol… https://t.co/7KipUGAr2t
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿ ಉಲ್ಲೇಖ: SIAM ಸಂಶೋಧನೆಯು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇ-20 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟವು ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದ ತಜ್ಞರು ಅಂತಹ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿ: ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಜ್ಞರು ಇ-20 ಇಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಇಂಧನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಏಕೆ ಆತುರ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಎಎಮ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇ-20 ಇಂಧನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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