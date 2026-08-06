ETV Bharat / bharat

E-20 ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಎಂದಿದ್ದ SIAM ವರದಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದೇಕೆ?: ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ

ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರು ಇ-20 ಇಂಧನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ARVIND KEJRIWAL ON E20 PETROL
ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ, ದೆಹಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಇ-20 (ಎಥನಾಲ್​ ಮಿಶ್ರಿತ) ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘ (ಎಸ್​​ಐಎಎಮ್​​) ನೀಡಿದ ವರದಿಯಂತೆ, ಇ-20 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್​​ಐಎಎಮ್​​ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ. ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​​ಐಎಎಮ್​​ ವರದಿಯು ಇ-20 ಇಂಧನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ವಾಹನಗಳ ಎಂಜಿನ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಯ ವಾಪಸ್​​ ಪಡೆದಿದ್ದೇಕೆ?: ಎಸ್​​ಐಎಎಮ್​​ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​, ವರದಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ನಿಖರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಎಸ್​​ಐಎಎಮ್​​ ತನ್ನ ವರದಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್​​ಐಎಎಮ್​​ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿ ಉಲ್ಲೇಖ: SIAM ಸಂಶೋಧನೆಯು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇ-20 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟವು ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದ ತಜ್ಞರು ಅಂತಹ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿ: ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಜ್ಞರು ಇ-20 ಇಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಇಂಧನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಏಕೆ ಆತುರ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್​​ಐಎಎಮ್​​ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇ-20 ಇಂಧನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

E20 PETROL
SIAM REPORT
ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್
ARVIND KEJRIWAL
ARVIND KEJRIWAL ON E20 PETROL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.