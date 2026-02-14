ಗಾಜಾ ವಿವಾದ: ಬರ್ಲಿನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಲೇಖಕಿ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಜ್ಯೂರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 14, 2026 at 12:13 PM IST
ಬರ್ಲಿನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕಿ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಜ್ಯೂರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಮ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಯ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಎಫ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ರಾಯ್, ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜ್ಯೂರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
1997ರ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಾಯ್ ಅವರ "ದಿ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್" ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು 1989 ರ "ಇನ್ ವಿಚ್ ಆನಿ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ದೋಸ್ ಒನ್ಸ್" ಚಿತ್ರದ ಮರುಸ್ಥಾಪಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ನಟಿಸಿ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವೆಂಡರ್ಸ್, ರಾಜಕೀಯದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜ್ಯೂರಿ ಇವಾ ಪುಸ್ಜ್ಜಿನ್ಸ್ಕಾ, ಇದು ಕೊಂಚ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಯ್, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜ್ಯೂರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಅಪ್ರಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಮಗೆ ಆಳವಾದ ಖೇದ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯ್, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನಿಯನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನಿಯನ್ನರ ಮೇಲೆ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ್ಲಿನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಿಂದ ಗಾಜಾ ಕುರಿತಾದ ನಿಲುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅತ್ತೆಯತ್ ಅಲ್ ಅಬ್ನೌಡಿ ಅವರ "ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ತೌಹಾ" ಮತ್ತು ಹುಸೇನ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ "ದಿ ಡಿಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಬರ್" ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಾರೆಯರು, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನ್- ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ದದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು ಕಂಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನಟ ನೀಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯೇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಭಜಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಲೇಷಿಯಾದ ನಟಿ ಮಿಚೆಲ್ ಯೋಹ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ,ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮೊದಲ ಉತ್ಸವ ಇದಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ, "ನೋ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್" ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಗಾಜಾ ಕುರಿತ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೀಕಿಸಿದರು.
