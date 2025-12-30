ETV Bharat / bharat

ಕಲೆಗಾರನಿಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೋಲೆ: ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದು ದೇವತೆಗಳ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಕಲಾವಿದ

ಅಸ್ಸೋಂ ನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ಮಹಾಪುರುಷ ಶ್ರೀಮಂತ್​​ ಶಂಕರದೇವ್ ಅಭಿಭವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಕಲಾವಿದ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ARTIST NURUDDIN AHMED
ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾವಿದ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಬಲರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಂಟಪ (ETV Bharat)
ನಾಗಾಂವ್ (ಅಸ್ಸೋಂ): ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅಸ್ಸೋಂ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಟದ್ರಾವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ಮಹಾಪುರುಷ ಶ್ರೀಮಂತ್​​ ಶಂಕರದೇವ್ ಅಭಿಭವ ಕ್ಷೇತ್ರ'ವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 162 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ತಾತ್ವಿಕ ಆಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸೋಂನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 217 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಿಲ್ಪಕಲಾವಿದನ ಹಸ್ತವಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಮಂಟಪ
ಮಂಟಪ (ETV Bharat)

ಹೌದು. ಮಹಾಪುರುಷ ಶ್ರೀಮಂತ್​​ ಶಂಕರದೇವ್ ಅಭಿಭವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಹನೀಯರ ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟದ್ರಾವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೋರ್ಡುವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಶಂಕರದೇವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರ, ಗಯಾನ್-ಬಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮೀ ವೈಷ್ಣವ ಪದ್ಧತಿಯ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ಥಳಿಗಳ ಹಿಂದೆ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇದ್ದು, ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಗಳು
ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಗಳು (ETV Bharat)

ಹಿಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೆತ್ತಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಕಲಾವಿದ: 5 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಅಸ್ಸೋಂನ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಷ್ಣವ ಭಾವೋನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ದೇವಾಲಯ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಗಳು
ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಗಳು (ETV Bharat)

ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ದೃಶ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರನ್ನು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಗಳು
ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಗಳು (ETV Bharat)

ಬಟದ್ರಾವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೋಜನೆಯು 2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶಿಲ್ಪಕಲಾವಿದ ಅಹ್ಮದ್‌ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಮಿತಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಭಾಗವತ, ಕೀರ್ತನೆ, ಸಚಿತ್ರ ಭಾಗವತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಚಿ ಪತ್ ಪಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡರು. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಗಳು
ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಗಳು (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲಾವಿದ ಅಹ್ಮದ್​ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಕಲೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಕಲಾವಿದನಾಗಿ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರು ಶಂಕರದೇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಜೀವನಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಕಲೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಾರದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಗಳು
ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಕಲಾವಿದರಾದ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್, ರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

