ಶ್ರೀರಾಮನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಚಿನ್ನದ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಆಭರಣಕಾರ: 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಬಳಕೆ, 7 ತಿಂಗಳು ಕುಸರಿ ಕೆಲಸ!
ಆಭರಣ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ರಾಮನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೈಪುರ: ಚಿನ್ನದ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೈಪುರದ ಆಭರಣ ತಯಾರಕ ಶುಭಂ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಂಬಿಕೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾರವು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ. ಇದು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಪ್ರಮುಖ ಪದಕವನ್ನು ಪಿನಾಕ ಬಿಲ್ಲು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
"ಈ ಹಾರದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಕುಲ (ಶಾಲೆ) ಯಲ್ಲಿನ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರ ವನವಾಸ, ಲಂಕಾದ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಈ ಚಿನ್ನದ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯದ (ರಾಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ) ಸ್ಥಾಪನೆಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಭರಣ ತಯಾರಕ ಶುಭಂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೃಶ್ಯದಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ರಾಮಾಯಣದ ಹಾರ: ಈ ಹಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತರಲು ಆರರಿಂದ ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಶುಭಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಈ ಹಾರದಲ್ಲಿ 600 ಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದ ಆಳವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ- ಕೆತ್ತನೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅವರ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸುವುದಾಗಿದೆ. "ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಸತ್ಯ, ಸದಾಚಾರ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಶುಭಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಲ್ಲಿನ ಆಕಾರದ ಈ ಹಾರವು ರಾಮ ದರ್ಬಾರ್ (ರಾಮನ ಆಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ರಾಮಸೇತುವಿನ ಭವ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಶೋಕ ವಾಟಿಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸೀತೆಯ ನಡುವಿನ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
