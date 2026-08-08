ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಕಡಿದ ಹಾವು: ಅದನ್ನೇ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು 14 ಕಿಮೀ ದೂರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯುವಕ!
ಕಡಿದ ಹಾವನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಯುವಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
Published : August 8, 2026 at 7:00 PM IST
ಕಂಕೇರ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಹಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಯುವಕ ಅದೇ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 14 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೊಯ್ಲಿಬೆಡಾ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಖಂಜೂರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ದೇವಜಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್. ದೇವಜಿತ್ ಹಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವಜಿತ್ ಅವರು ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತನ್ನ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಹಾವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ' ಯುವಕ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯೇ?: ಯುವಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹಾವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈದ್ಯರು ಹೀಗೆ ಹಾವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಚ್ಚಿರಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಯುವಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾವು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಹಾವು ಆತನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾವಿನ ಸಮೇತವೇ ಆತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹಾವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ತರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಂಜಿತ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉರಗ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು ?: 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಧೀರೇಂದ್ರ ಮಂಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೂ ವೈದ್ಯರು ಹಾವು ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದೀಪವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವವರು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು, ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಿದ ಭಾಗದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
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