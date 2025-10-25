ETV Bharat / bharat

ಬಸ್​​ನ ಲಗೇಜ್​ ಕ್ಯಾಬಿನ್​​ನಲ್ಲಿ 400 ಫೋನ್​ಗಳು ಪತ್ತೆ: ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ - ತನಿಖಾ ತಂಡ

ಕರ್ನೂಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅವಘಡಕ್ಕೀಡಾದ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ 400 ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

KURNOOL BUS FIRE REASONS
ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಬಸ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 25, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಕರ್ನೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತಕ್ಕೀಡಾದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಸ್​​ಗೆ ಬೈಕ್​ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಜ್ವಾಲೆ ಹರಡಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್​ಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಹೌದು. ಬಸ್​​ನ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ 400 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡಗಳು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಇದು ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಸ್​​ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬಸ್​​ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (IANS)

ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್​ ಬಸ್ಸಿನ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು. ಬಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಡಿದೆ.

ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತನಿಖಾ ತಂಡ
ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತನಿಖಾ ತಂಡ (IANS)

400 ಮೊಬೈಲ್​ಗಳು ನಾಶ: ಬಸ್ಸಿನ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನ ಮೇಲಿರುವ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಸ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬರ್ತ್‌ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ: ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ’ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್​​ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಚಾಲಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಸ್ ಅದಾಗಲೇ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತುರ್ತು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದ ಕಾರಣ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ’.

ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಬಸ್​
ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಬಸ್​ (ETV Bharat)

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ: ’ದುರಂತಕ್ಕೀಡಾದ ಬಸ್‌ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಿಯಮ. ಆದರೆ, 400 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ಗಳನ್ನು ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ರಭಸವಾಗಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ‘ ಎಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಸ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಶವಗಳು ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೂದಿಯ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಶವಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಗೆ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಗಳು ಬರಲು 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಶವಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್​​ನ ಲಗೇಜ್​ ಕ್ಯಾಬಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಾಶವಾದ ಫೋನ್​​ಗಳು
ಬಸ್​​ನ ಲಗೇಜ್​ ಕ್ಯಾಬಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಾಶವಾದ ಫೋನ್​​ಗಳು (ETV Bharat)

ಕರ್ನೂಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್, ಡಾ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಆರು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು 10 ಪಿಜಿಗಳು ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ 19 ದೇಹಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ತಂಡಗಳು ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 12 ಜನರ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ. ಪಾಲರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನೂಲ್​ ಬಸ್​ ದುರಂತ: ನಕಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಸ್​ ಚಾಲಕ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೀಗಿವೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆಗಳು!

ಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಯೇ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ತಾಯಿ; ಕರುಳು ಹಿಂಡುವಂತಿದೆ ಮೃತದೇಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ!

TAGGED:

ಕರ್ನೂಲ್​ ಬಸ್​ ದುರಂತ
KURNOOL BUS FIRE ACCIDENT
ANDHRA PRADESH BUS FIRE
KURNOOL
KURNOOL BUS FIRE REASONS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್​; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!

3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

'ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್'​, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು​ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಓಟ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.