ಕ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ನೀಟ್ವರೆಗೆ..: ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 158 CBI ಕೇಸುಗಳು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 158 ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.
Published : August 2, 2026 at 6:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 158 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ)ದ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎರಡು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿಬಿಐ ಎಲ್ಲಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಿಬಿಐ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2000ದಿಂದ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2010-11ರ ಏಮ್ಸ್ ಪಿಜಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, 2011ರ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ಪ್ರವೇಶ, 2004ರ ಸಿಎಟಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ) ಅಕ್ರಮಗಳು, 2013ರ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ) ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೀಟ್, 2024ರ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. 2003 ಮತ್ತು 2011ರ ಪಿಎಂಟಿ (ಪೂರ್ವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ)ಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2022ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು, ನೀಟ್ 2024ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 14 ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಕಳೆದಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ವೃದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆನಪುಗಳು ಮಸುಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಂಚನೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು(ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಧಾನಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ)ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2026, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅನಗತ್ಯ ವಿರಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು, ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಈ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಫಾಸ್ಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಾದಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಒಂದೇ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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