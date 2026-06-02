ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಂದೆಯೇ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಪೈಲಟ್!-ವಿಡಿಯೋ
ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿ ಸೇನಾ ಪೈಲಟ್ ಆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಂದೆಯೇ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೀವೇ ಓದಿ.
Published : June 2, 2026 at 8:35 PM IST
ನಾಸಿಕ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಮಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ (CAATS) ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿ ಪೈಲಟ್ ಆದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಮಂಡಿಯೂರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ಪೈಲಟ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿವಾಹ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಯುವತಿಯ ಪೈಲಟ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Maharashtra: The passing out parade at the Combat Army Aviation Training School in Nashik, concluded on an emotional note for a couple as Captain Bharat Bhardwaj proposed marriage to his partner. pic.twitter.com/8Un1ZNBP1F— ANI (@ANI) June 2, 2026
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಭರತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೇಯಸಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಸೇನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಿಕೃತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ ನೂತನ ಪೈಲಟ್, ರನ್ವೇ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬಂದು ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಂದೆಯೇ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀಡಿ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷಗೊಂಡ ಯುವತಿ, ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ತಾವು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಮಹತ್ವದ ದಿನವನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಮಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
