ETV Bharat / bharat

ಉಗ್ರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಬೀರೇಶ್ವರ್​ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹುತಾತ್ಮ

ಉಗ್ರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ANTI TERROR OPERATION
ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಬೀರೇಶ್ವರ್​ ಗೋಸ್ವಾಮಿ (X@Whiteknight_IA)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 7, 2026 at 2:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜಮ್ಮು (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನುಸುಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಗ್ರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಬೀರೇಶ್ವರ್​ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೊರಿಮಾಲ್-ಗಂಭೀರ್ ಮುಘಲಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಳವಾದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ವೀರ ಮರಣಿಯಾದರು ಎಂದು ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುತಾತ್ಮ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ತವರೂರಾದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡೆ ಖೋಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್, ಅರೆಸೇನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗವರ್ನರ್​: ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಬೀರೇಶ್ವರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಟಲ್ ಡುಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್‌ನ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪಿ. ಕೆ. ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. "ಕಡಿದಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಬೀರೇಶ್ವರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಪಾಕ್​​ನಿಂದ ಮೂವರು ಉಗ್ರರು ನುಸುಳಿರುವ ಶಂಕೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನುಸುಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮೂವರು ಉಗ್ರರು ರಾಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊರಿಮಾಲ್-ಗಂಭೀರ್ ಮುಘಲಾನ್​​ನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ಉಗ್ರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸತತ 16ನೇ ದಿನಗಳಿಂದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಶೇರುವಾಲಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ARMY OFFICER DIES
RAJOURI ENCOUNTER
LIEUTENANT BEERESHWAR GOSWAMI
ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಬೀರೇಶ್ವರ್​ ಗೋಸ್ವಾಮಿ
ANTI TERROR OPERATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.