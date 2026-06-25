ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕರಿಂದ ದಾಳಿ: ಕರ್ನಲ್, ಮೇಜರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಲ್, ಮೇಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : June 25, 2026 at 2:11 PM IST
ಜಮ್ಮು: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್ ಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಅಥೋಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೊಳಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾಗ, 17 ಆರ್ಆರ್ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ನ ನೇರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಜರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 40 ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೇಲೆ "ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತ ದಾಳಿ" ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮ್ರಿತ್ ಅವರು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಅಥೋಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹತ್ಯೆಗೆ ಈ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಅರಿತು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ಎಸ್ಎಚ್ಒ ಅಮ್ರಿತ್ ಕಟೋಚ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ಮೇಜರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮ್ರಿತ್ ಅವರ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಡಿಪಿಒ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಗತ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಆರ್ಟಿಒ) ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಒ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಚ್ಒ, ಎಸ್ಡಿಪಿಒ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸಭೆ, ಗಲಭೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ರಮಣ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಎನ್ಎಸ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ 17 ಆರ್ಆರ್ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೇಜರ್, ನೈಬ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಮತ್ತು 17 ಆರ್ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ 30 ರಿಂದ 40 ಇತರ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಂಟಿ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಕ್ತಾರ ಸುನೀಲ್ ಬಾರ್ತ್ವಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಡಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಡಿಎ ದಾಳಿ; 600-700 ಕೆಜಿ ದೂದ್ಪೇಡಾ ನಾಶ
ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವಿಗೆ ಸಿದ್ಧ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಯ
9ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಭಾಗ ಪರಿಚಯಿಸಿದ NCERT: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ!