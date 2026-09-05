ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಳವು ಕೇಸ್: 4 ದಿನವಾದರೂ ಒಂದೂ ಸುಳವಿಲ್ಲ, ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ NIA
ತೆಲಂಗಾಣದ ಬೊಲ್ಲಾರಂನಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಳುವಾಗಿ 4 ದಿನವಾದರೂ ಒಂದೂ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಗೆ ದುಮುಕಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 1:57 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಬೊಲ್ಲಾರಂನಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ರಹಸ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ನಡೆದು 4 ದಿನವಾದರೂ ಕಳುವಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶಂಕಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಲೋಪಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದೀಗ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಐಎ) ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇತರ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಳೂ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೃತ್ಯ ಶಂಕೆ: ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನ ಬೊಲ್ಲಾರಂನಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೆರವು ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನವರೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದು, ಆ ಕೋನದಲ್ಲೂ ಎನ್ಐಎ ಈಗ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೊಲ್ಲಾರಂ ಪೊಲೀಸರು, ಮಿಲಿಟರಿ, ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿರುವ 'ಕೋಟೆ' (ರಹಸ್ಯ ಕೋಣೆ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 10.30 ರ ನಂತರ ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಆಫ್/ಆನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆಫ್ ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಏಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ರಾತ್ರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದವರನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ?: ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಲೋಪಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುವ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ, ವಿವರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಲತ್ತು ನಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದರಿಂದ, ಭದ್ರತಾ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಳವು ಮಾಡದೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಹೊರಗಿನವರ ಕೈಸೇರಿದ್ದು ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ: ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರುವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳು, ಒಳಗಿನವರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ.
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