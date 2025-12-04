ಪುಟಿನ್ಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಭಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ 'ಸೆನಾಟ್' ಕಾರು; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? ಹೇಗಿದೆ ಸುರಕ್ಷತೆ?
ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : December 4, 2025 at 3:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರ ಭದ್ರತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದಲೇ 50 ಉನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಸೆನಾಟ್' ಕಾರು ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ 'ಲಿಮೋಸಿನ್ ಔರಸ್ ಸೆನಾಟ್' ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಈ ಸೆನಾಟ್ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರುನ್ನು ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರು, ಇದೇ ಸೆನಾಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೆನಾಟ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ರಷ್ಯಾದ "ಕೊರ್ಟೆಜ್" ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಎಂಜಿನ್: 4.4 -ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವಿ8 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್
ಶಕ್ತಿ: ಸುಮಾರು 600 hp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 880 Nm ಟಾರ್ಕ್
ವೇಗ: ಕೇವಲ 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ದಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 249 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ ಆಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ: ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್, ಗ್ರೆನೇಡ್ ಮತ್ತು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 6 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪದ ಗಾಜು, ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ/ಸ್ಫೋಟ ನಿರೋಧಕ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಾರೊಳಗಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಕ್ಲೇಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮತ್ತು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಪುಟಿನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಂದಿಳಿದ 50 ನುರಿತ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಈ ಸೆನಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಉನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಿನ್ ಆಗಮನದ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುವವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಚಲನವಲಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಷ್ಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಡಲಿವೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ್ಯಾವಲ್ಕ್ಯಾಡ್ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅವರು ತಂಗುವ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಪುಟಿನ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನವದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ (ಶುಕ್ರವಾರ), ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತ್ರಿ-ಸೇನಾ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜ್ಘಾಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:50ಕ್ಕೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ 23ನೇ ಭಾರತ - ರಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಭಾರತ - ರಷ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
FICCI ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದು, ಆ ಸಂಜೆ ತಡವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಸಂಜೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸರ್ಪಗಾವಲು; ಬಹುಸ್ತರದ ಭದ್ರತೆ