ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೆಮು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳೇ ಮಾಯ: ಚೌಕಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಕಳ್ಳರು!
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕಳವು, ರೈಲು ಕಂಬಿಗಳ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ, ರೈಲಿನೊಳಗಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 4:13 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ರೈಲ್ವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಆಧುನೀಕರಣ, ಭದ್ರತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ದಾನಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 'ಅರಾ-ಪಾಟ್ನಾ ಮೆಮು' ರೈಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, 63214 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ರೈಲಿನ ಹಲವು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನಗಳೇ (ಸೀಟುಗಳು) ಮಾಯವಾಗಿವೆ.
ರೈಲಿನ ಹಲವು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೈಲು ನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೀಟಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಪ್ರಯಾಣ: ಅರಾ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಮೆಮು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಪರೀತ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಈ ರೈಲಿನ ಕೆಲ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಜನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತ್ರಾಸದಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ.
ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ದುರ್ಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಲವು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಆಸನಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪೂರ್ಣ ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸನ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಅನುಮಾನ: ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಗಳಿಂದ ಆಸನಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಯವಾದವು? ಕಳ್ಳರು ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ರೈಲ್ವೆ ಯಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆದವು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಿಆರ್ಪಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ? ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಆಸನಗಳಿಗೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಇತರ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಡಿಆರ್ಎಂ, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ: ದಾನಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (DRM) ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೋಗಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ, ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (CPRO) ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆಸನಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಏಕೆ ನಡೆಯಿತು? ಆಸನಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ಕೇವಲ ಕಾಣೆಯಾದ ಆಸನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಯಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ಜಿಆರ್ಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕಿದೆ.
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