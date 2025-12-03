ETV Bharat / bharat

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪೌರತ್ವದ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್​​​​​​ಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ರಾಯ್​ಬರೇಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Etv BharatApplication filed in Rae Bareli s MP MLA court
ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪೌರತ್ವದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್​​​​​​ಗೆ ಅರ್ಜಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 3, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಯ್​​ಬರೇಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವದ ಕುರಿತು ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ(ಸಂಸದ - ಶಾಸಕರ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಎಸ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿಶಿರ್ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾದ ವಿಂದೇಶ್ವರಿ ಪಾಂಡೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕೋರಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಕೋರ್ಟ್​​ ಕಲಾಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

Application filed in Rae Bareli's MP MLA court
ರಾಯ್​ಬರೇಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ETV Bharat)

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 318, 335, 340, 236, 237, 61, 148, 147, 152, 238, 336, 351, 354, 359, ಮತ್ತು 241ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಎಸ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿಶಿರ್ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಡಾ. ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್​ 5ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ವರದಿ ಕೋರಿದೆ. ದೂರುದಾರರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮರಣದಂಡನೆಯವರೆಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ. ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪೌರತ್ವ, ನಕಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೇನಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯಂತ ಆರೋಪಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Application filed in Rae Bareli's MP MLA court
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಎಸ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿಶಿರ್ (ETV Bharat)

ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಸ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿಶಿರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವದ ಕುರಿತು ಸಂಸದ ಶಾಸಕರ ( ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಯ ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿದೆ. ತನಿಖಾ ವರದಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಶಿಶಿರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ಕೋರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಹಲವು ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. - ವಿಂದೇಶ್ವರಿ ಪಾಂಡೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರು

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ; ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಭೆ

ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್​​ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್​ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

TAGGED:

RAHUL GANDHI CITIZENSHIP
RAHUL GANDHI BRITISH CITIZENSHIP
QUESTION RAHUL GANDHI CITIZENSHIP
ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪೌರತ್ವದ ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣ
APPLICATION FILED RAE BARELI COURT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.