ಮತಗಳ್ಳತನ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರ ಕೈಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 11, 2025 at 4:33 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ನಡುವೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮತಗಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವು.

ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಮತಗಳ್ಳತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಪೇಲವವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮತಗಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮೂರು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಕೈಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ" ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನಾನು ಎತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳೇ ಬೇರೆ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರಗಳೇ ಬೇರೆ. ಮತಗಳವು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಕುರಿತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಪುರಾವೆ ಸಮೇತ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.

ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ-ರಾಹುಲ್​: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಉತ್ತರದ ವೇಳೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ಮತಗಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೋಟ್ ಚೋರಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ್ರೋಹ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತಾವು ಎತ್ತಿದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ಇವಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಹೇಳಿಕೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಮತ ಚೋರಿ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ದೀರ್ಘ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ (ವಿಪಕ್ಷಗಳು) ಇದ್ದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಮತ ಚೋರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದರು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

