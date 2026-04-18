ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ 16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್: ಆಂಧ್ರ ಸಚಿವ ಲೋಕೇಶ್ ಸಹಾಯದ ನೆರವು
ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.
Published : April 18, 2026 at 8:58 PM IST
ಕರ್ನೂಲ್ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಹುಟ್ಟುವಾಗಿನಿಂದಲೇ ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನೂಲ್ನ ಪುನರ್ವಿಕಾ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ₹16 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
SMA ಟೈಪ್-1ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನೂಲ್ನ ಪುನರ್ವಿಕಾ ಎಂಬ ಮಗುವಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಇಂದು 16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Promise Kept.— Lokesh Nara (@naralokesh) April 18, 2026
Punarvika's injection done today.
Live a 100 years Chitti Talli! pic.twitter.com/UnAxkAfChs
ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ₹16 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತ ಭರಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾನಿಗಳು ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಾದ ವೆಲ್ದುರ್ಥಿಯ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ದಾನಿಗಳು 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಸಚಿವ ಲೋಕೇಶ್, ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮದೆಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಝೋಲ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್ಎಂಎ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತರಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರೇನ್ಬೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಸಚಿವರ ಮುಂದೆಯೇ ಮಗುವಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
"ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿದೆ. ಪುನರ್ವಿಕಾಗೆ ಇಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪುಟ್ಟಾ, ನೀನು ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕು" ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಪುನರ್ವಿಕಾ, ಜನಿಸಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೆರಳಿದಾಗ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ SMA ಟೈಪ್-1 ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ 16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ₹16 ಕೋಟಿ ಭರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಪೋಷಕರು, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮಗುವಿನ ನಿರಂತರ ಬಳಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈನಾಡು ಮತ್ತು ETV ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ''ಸಹಾಯ ಬಂದಿದೆ... ಮಗುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಂದಹಾಸ'' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈನಾಡು ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ದಾನಿಗಳು ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
