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ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌ ತೆರೆಯಲು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

AP Government Decides to Set Up Bars at Airports
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸಭೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 7:01 PM IST

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ಅಮರಾವತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಪತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಒಂದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಾರ್ ಪರವಾನಗಿಯಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರ್‌ಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ತೆರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೀಡುವ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಚಿವರ ಗುಂಪು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಚಿವರ ಗುಂಪಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಾರ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಮೂನೆ-1 ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ನಮೂನೆ-2 ಬಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ನಮೂನೆ A-3(B)ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿದಾರರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ (MoU) ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

AP GOVERNMENT
EXCISE DEPARTMENT
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌
ANDHRA PRADESH
BARS AT AIRPORTS

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