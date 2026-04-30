ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಉಳಿತಾಯ: ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 4:27 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಳಿತಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (DWCRA) ಸಂಘಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು 2025 ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 15,917 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ 1.23 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಆರ್ಎ ಮಹಿಳೆಯರ ಉಳಿತಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲಾಖೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ (2025) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. 2015-16ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 79.9% ರಷ್ಟಿತ್ತು. 2016-21ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು 84.1% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ: ರಾಜ್ಯದಿಂದ 18ನೇ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು 12% ಆಗಿದೆ. 2024ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 22 ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 1,54,414 ಜನರಲ್ಲಿ 85,593 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಶೇಕಡಾ 55.4ರಷ್ಟು) ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 296 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 18.62 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿವೆ. 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 2,47,377 ಮಹಿಳಾ ಖಾತೆಗಳಿದ್ದವು. ಅದು 2025 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರ ವೇಳೆಗೆ 11,49,317 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 15,58,541 ರಿಂದ 61,69,875 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪುರುಷರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 405 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 397 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 283 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 365 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ₹33,639 ಪಾವತಿ: ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9.69 ಕೋಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 3.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ 4.47 ಕೋಟಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 1.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33,639 ಇದೆ.
ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMJJBY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,41,58,704 ಜನರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMSBY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3.05 ಕೋಟಿ ಜನರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. PMJJBY ಗೆ 76.97 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 1.60 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು PMSBYನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
