ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ AI ಕಾಪಿರೈಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ CP ಸಜ್ಜನರ್
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಎಐ ಕಾಪಿರೈಟರ್ ಎಂಬ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 24, 2026 at 7:45 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಐ ಕಾಪಿರೈಟರ್ ಎಂಬ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಯಾವುದೇ ಭಾಷಾ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ವಿ. ಸಿ. ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಬ್ಲೂಕ್ಲೌಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ಟೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ ಪಾಗ್ರೊ ಚಂದು ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಾಗತಿಕ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡದವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಐ ಕಾಪಿರೈಟರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿದೆ.
ನಗರದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿಂದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಕೇವಲ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅನುವಾದಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ, ಆರೋಪಿ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರಗಳು, ಸಮಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತನಿಖೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಟೈಪಿಂಗ್ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
"ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ವಿ ಸಿ ಸಜ್ಜನರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: