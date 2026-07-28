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ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಲೆಟ್​ ಗನ್​ ಬಳಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದವರು ಯಾರು?: ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

Priyanka
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 8:15 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು? ಯಾರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಸಲು ಯಾರು ಆದೇಶಿಸಿದರು? ಸ್ಪೀಕರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಿರಿಸಿ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೇಳಿದರು.

"ಇವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಹತೆಗಿಂತ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 152 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ 7.5 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಮಕರ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರು ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನಂತರ ಅವರು ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಅವರು ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೋ ಅವರ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಅಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು.

ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

"ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿವೆ. ನೀವು ಯುವಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಯಸುವುದೇ ಆದರೆ, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

PELLET GUNS
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ಪ್ರತಿಭಟನೆ
PRIYANKA GANDHI

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