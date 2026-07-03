ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ: ಹಿಮಶಿವಲಿಂಗ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಮೊದಲ ಯಾತ್ರಿಕರ ತಂಡ
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ: 3,880 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
By PTI
Published : July 3, 2026 at 11:53 AM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಿಮದ ಶಿವಲಿಂಗನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ನುನ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಮೂಲ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ತಂಡಗಳು ಹೊರಡುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಮನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
3,880 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಡಳಿತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಯಾತ್ರಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹಾ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರೆಯ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನದ ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 48 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ನುನ್ವಾನ್-ಪಹಾಲ್ಗಮ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 14 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಯಾತ್ರೆಯು ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಜಮ್ಮುವಿನ ಭಗವತಿ ನಗರ ಮೂಲ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯ ಯಾತ್ರಿಕರ ಮೊದಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅಮರನಾಥ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 57 ದಿನಗಳ ಯಾತ್ರೆಯು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 48 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ನುನ್ವಾನ್-ಪಹಲ್ಗಮ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಗಂದರ್ಬಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ಆದರೆ ಕಡಿದಾದ 14 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಯಾತ್ರೆಯ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಮಾನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಹ ಇದೆ.
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