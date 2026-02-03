ETV Bharat / bharat

ಚುನಾವಣಾ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ದಿಢೀರ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ; ಕಾರಣ ಇದು!

ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಜಯ್​ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತು ಕೇವಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಶಿಳ್ಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಟೀಕಿಸಿದರು.

Annamalai suddenly resigns from his position as BJP election in charge for TN Assembly Election - Is this the reason?
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 3, 2026 at 4:04 PM IST

ಕೊಯಮತ್ತೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ದಿಢೀರ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೂ ಪಕ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಿಗೆ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷ ಹೇಗಲೇರಿಸಿತ್ತು. ಸಿಂಗನಲ್ಲೂರು, ಮಧುರೈ ದಕ್ಷಿಣ, ವಿರುಗಂಬಕ್ಕಂ, ಕರೈಕುಡಿ, ಶಿವೈಕುಟಂ ಮತ್ತು ಪದ್ಮನಾಬಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಅಣ್ಣಾಮಲೈಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಕಾರಣವಿದು: ಆದರೆ, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೋಯಮತ್ತೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೈನರ್​​ ನಾಗೇಂದ್ರನ್​ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರವಾಸದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ನೀವು ವಿಧಾಸನಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿಂಗನಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಒಂಟಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್​ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ: ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕಿ ವನತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂಟಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ನಂತೆ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅನುದನವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಗಳು 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ 2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಜೆಟ್​ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೇಳಿದ್ರು.

ವಿಜಯ್​ ಎಂಜಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಇದೆಯೇ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅಧೀನ ಪಕ್ಷ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಗೆ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು. ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಡಬಲ್​ ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಟಿಟಿವಿ ದಿನಕರನ್ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಇದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜನರಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು? ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಭಾಷಣವು ಜನರಿಗೆ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಶಿಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

