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ನೀಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ 'ಮೌನ ಆಂದೋಲನ'

ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಪೊಲೀಸರ ವ್ಯಾನ್​ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ANNA HAZARE SUPPORT TO STUDENTS
ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ. (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 23, 2026 at 4:13 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಗುರುವಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹಲ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಹಲ್ಯಾನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ (ಬುಧವಾರ) ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾ ಅವರು, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುವುದು, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ತಡೆದ ಯುವತಿ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಯುವಕರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಯುವತಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯ ಈ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಮಹಿಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇತರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ವಾಹನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯುವತಿ, ಪೊಲೀಸರ ನಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲ, ದಲಿತಳೂ ಅಲ್ಲ, ಒಬಿಸಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ತಪ್ಪು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್​ ಭವನದ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ANNA HAZARE
ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ
ನೀಟ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
MAHARASHTRA
ANNA HAZARE SUPPORT TO STUDENTS

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