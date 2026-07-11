ETV Bharat / bharat

ವಿವಾಹವಾದ ಐದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆ: 8 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪತಿಯ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲು

ವಿವಾಹವಾದ ಐದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಜಯವಾಡ ಮೂಲದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪತಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ANDHRA WOMAN MURDERED IN US
ಅಮೆರಿಕ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಾರ್ನೆ ಅವಿನಾಶ್ (Image courtesy: X@M9USA_)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಜಯವಾಡ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ವಿವಾಹವಾದ ಐದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಜಯವಾಡ ಮೂಲದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪತಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಪತಿಯ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ರಜಿತಾ ಸಬ್ಬಿನೇನಿ(27) ಹತ್ಯೆಯಾದ ಪತ್ನಿ. ನಾರ್ನೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪತಿ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯವಾಡ ಮೂಲದ ರಜಿತಾ ಸಬ್ಬಿನೇನಿಗೆ 2025 ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾರ್ನೆ ಅವಿನಾಶ್ (30) ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಜರುಗಿತ್ತು. ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ದಂಪತಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ಬೆಲ್ಲೆವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ಅವಿನಾಶ್ 911ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ನೋಡಿದಾಗ ರಜಿತಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ರಜಿತಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ನಂತರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್​ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ರಜಿತಾರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು, ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬಂದು ಮಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು.

ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ದ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಲ ಕಾಲದಿಂದ ತನ್ನ ಪತಿ ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಜ್ಯೂಸ್​​ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಜಿತಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದಿನವೂ ಜ್ಯೂಸ್​ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ನಂತೆ ಕಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಜಿತಾ, ಪತಿ ಅವಿನಾಶ್​ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು.

ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲಿಸಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವಿನಾಶ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಜಾಮೀನು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಅವಿನಾಶ್​ ಇನ್ನೂ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಆ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆ ಮಹಿಳೆ ಅವಿನಾಶ್​ ಮದುವೆಗೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು, ಮನೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಡೇಟಾ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ತಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್​ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್​ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

HUSBAND KILLS WIFE
NARNE AVINASH
TELUGU GIRL MURDER
WIFE KILLED BY HUSBAND
ANDHRA WOMAN MURDERED IN US

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.